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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kiralık araçla cenazeden dönen aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Kiralık araçla cenazeden dönen aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Arşiv ve foto

( ANTALYA )- Kaza bir aileyi yok etti ANTALYA

Cenaze Trafik Kazası Bild Gesi 


- Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden dört kişinin isimleri belli oldu. Ölenlerin akraba oldukları ve Mardin'deki bir cenaze töreninden dönerken kaza yaptıkları belirlendi. Kaza sabah saatlerinde Akseki-Cevizli arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan A. idaresindeki 07 LRS 60 plakalı otomobil ile Mahsun Tuncer idaresineki 07 ABH 389 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada kiralık olduğu belirlenen 07 ABH 389 plakalı otomobil sürücüsü Mahsun Tuncer ile kardeşleri Mecit Tuncer, Ali Tuncer ve yengesi Bişer Tuncer hayatını kaybetti. Araçta bulunanların Mardin'de bir cenazeden döndükleri ve aracın kiralık olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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