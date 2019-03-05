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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Kiraladıkları daireleri uyuşturucu imalathanesine çevirmişler - KIRŞEHİR

Kiraladıkları daireleri uyuşturucu imalathanesine çevirmişler - KIRŞEHİR

- Operasyondan görüntüler - Zanlıların adliyeye çıkarılmasıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de, kiraladıkları apartman dairelerinde uyuşturucu yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süreli takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda kent merkezinde 2 kişinin kiraladıkları dairelerde esrar yetiştirerek satışını yaptıkları bilgisine ulaştı.Adli makamlardan alınan arama karası sonrasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
H.O.B. ve S.Ç'yi ikametlerinde yakalayan ekipler, zanlıların kiraladığı 2 ayrı apartman dairesinde esrar yetiştirilmesi için kurulan sistem ve düzenekler tespit etti. Ekipler, her odaya farklı ışık ve ısıtma sistemi kurulduğu belirlenen dairelerde 293 kilitli poşet içerisinde 232 gram esrar, saksılar içinde ekili kenevir bitkileri, 3 hassas terazi, dijital materyaller, 26 bin lira, kira ve abonelik sözleşmeleri ile üçer tabanca ve tüfek ele geçirdi.Dairelerde inceleme yapan ekipler, esrar yetiştirilmesinde kullanıldığı değerlendirilen havalandırma sistemi, filtresi ve fanı, ısı ve nem ölçer cihazları, zaman ayarlı prizler, led lambalar, sıvı bitki besleyici, 706 tohum çimlendirme kapsülü, saksılar, termometre, sıvı gübre, bitki kimyasalı, uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli poşetler buldu."Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan H.O.B. ve S.Ç, sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Akalan Kimya Gübre 

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