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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kiraladığı aracın içinde intihar etti

Kiraladığı aracın içinde intihar etti

-Gencin intihar ettiği araçta olay yerinde incelemeden detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Polis Cenaze Bild Karahisar Polis Ekipleri 


- Afyonkarahisar’da bir genç kiraladığı aracın içinde av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti. Olay, kent merkezinde Afyonkarahisar Belediyesine ait bir işletmenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladığı 03 BN 801 plakalı otomobil ile otoparka gelen O.A. (20) henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında bulunan av tüfeğini çenesine dayayarak ateşledi. Silah seslerinin duyan vatandaşlar polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri O. A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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