- Kiracıları Tarafından Öldürülen Şahsın Cenazesi Toprağa Verildi



- KKTC'nin Girne kentinde evinin önünde tartıştığı kiracıları tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürülen Memduh Ulugün’ün cenazesi toprağa verildi.

KKTC'nin turizm kenti Girne'ye bağlı Alsancak'ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün, kiracıları Mehmet ve Meryem Doğu çifti ile aralarında çıkan tartışmada sokak ortasında 14 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Kiracıları tarafından öldürülen Ulugün'ün cenazesi sevenleri eşliğinde bugün toprağa verildi.

Memduh Ulugün'ün cenazesi ikindi vaktine doğru Alsancak Zafer Bolat Paşa Camii’ne getirilerek sevenlerin den helallik istendi. Burada Kılınan cenaze namazının ardından Ulugün, Alsancak köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan Mehmet ve Meryem Doğu çiftine iki gün tutukluluk süresi verildi.

Polisin cinayetle ilgili soruşturması devam ediyor.

