'Kıraathaneler aslına dönüyor' projesi Niğde’de hayata geçirildi

-sanayi esnaflarından görüntü

-gençlik merkezi müdür vekili ve gönüllü liderlerle röp.

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( NİĞDE -ÖZEL) NİĞDE



- Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Kıraathaneler Aslına Dönüyor Projesi kapsamında Niğde Gençlik Merkezleri köy kahveleri, kıraathaneler ve iş yerlerine kitaplıklar kuruyor.Proje kapsamında esnafı ve sanayideki gençleri kitap okumaya teşvik etmek için gönüllü gençlerle birlikte sanayilerde belirlenen pilot işletmelere kitaplıklar kuruldu.Niğde Gençlik Merkezleri tarafından gönüllü gençlerle birlikte kurulan kitaplıklara özellikle sanayideki gençlerin serbest zamanlarında kitap okuması hedefleniyor.Kurulan kitaplıklarla kendilerini daha da geliştireceklerini söyleyen sanayi esnafı Mustafa Sözer, "Müşterilerimiz açısından da bizim açımızdan da boş vakitlerimizde kitap okumak gerçekten çok iyi olacak. Hem bizde kendimizi biraz daha geliştireceğiz yaş biraz geçmesine rağmen okumanın yaşı yoktur. Onun için çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaportacıda kalfa olarak çalışan Gürdal Sevin ise, "Hem kaportacıda kalfa olarak çalışıyorum hemde çıraklık okuluna gidiyorum. Lise diploması ve kalfalık belgesi alacağım boş zamanlarımda da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapmış olduğu kitaplığa koymuş olduğu kitaplardan da okuyacağım" dedi.

Projenin yaygınlaşarak devam edeceğini belirten Niğde Gençlik Merkezleri müdür vekili Mahmut Karataş ise amacın bilinçli bireylerin sayısının artması olduğunu söyledi.



Karataş, "Kıraathaneler aslına dönecek projesi kapsamında köy okullarımıza, sanayideki dükkanlarımıza köy kıraathanelerine kitaplıklar kurarak insanların boş zamanlarını değerlendirmesi bilinçli bir birey olması için Niğde Gençlik Merkezleri olarak kitaplıklar kuruyoruz. Bu proje kapsamında bir çok köy okulu, kahvehaneler, kıraathanelere kitaplıklar kurduk ve kurmaya da devam edeceğiz. Gönüllü gençlerimizle birlikte bu çalışmalarımızı sürekli devam ettireceğiz” dedi.

Gönüllü Lider Fetanet Atay ise proje sayesinde kıraathanelerin aslında döndüğünü ifade etti.

Atay, "Kıraathanelerinde eskiden kıra okumadan geldiğini ve kıraathanelerin okuma yeri olduğunu biliyoruz. Şu anda halkımızın okuma yönünden zayıf olduğunu biliyoruz o yüzden bizde eski geleneğimizi devam ettirilmesi için kıraathaneler, iş yerlerine elimizden geldiğince kitap okumaları için bölümler oluşturuyoruz. Halkımızın da bunlardan faydalanacağını düşünüyorum" dedi.

Proje kapsamında Niğde Gençlik Merkezleri tarafından kurulan kitaplıkların sayısının arttırılması hedefleniyor.



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