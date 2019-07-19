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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Kınalı kuzular askere uğurlandı İzle

Kınalı kuzular askere uğurlandı İzle

Belediye başkanı ile röp.

Tesk Allah Mehteran Takımı 

-Askerler ile röp.
-detaylar

( İSTANBUL )- Ümraniye Belediyesi’nden askere gidecek gençler için uğurlama töreni- Belediye Başkanı İsmet Yıldırım gençlerin boyunlarına al yazma bağladı İSTANBUL

- Ümraniye Belediyesi, askere gidecek gençler için asker uğurlama töreni düzenledi.
Törene katılan gençlerin aileleri duygulu anlar yaşadı. Gençler, mehter marşları ve dualar ile askere uğurlandı. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Hayırlı teskereler diliyorum gençlerimize. İnşallah dönüşleri de böyle bayram gibi olur” dedi.
Ümraniye Belediyesi, vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan gençler için ‘Asker Uğurlama Töreni’ düzenledi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın da katıldığı etkinliğe, askere gidecek olan gençlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Trafiğe kapalı olan Alemdağ Caddesi üzerinde düzenlenen törende mehteran takımı marşlar söyledi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, askere gidecek olan gençler isimleri tek tek olunarak sahneye çağrıldı. Ardında sahneye çıkan Başkan İsmet Yıldırım, gençlerin boyunlarına al yazma bağladı. Gençlerin ellerine anneleri tarafından kına kına yakıldı. Daha sonra sahneye çıkan Ömer Döngeloğlu, askere uğurlanan gençler için dualar etti. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Görüyorsunuz asker uğurlama merasiminde Türk halkının, gençlerin doyasıya bir düğün halayı şeklinde, bir taraftan kınalarını yaktık, bir taraftan hediyelerini verdik. Bir taraftan mehter marşı ile sanki düğüne gider gibi askere uğurluyoruz. Ümraniye’mizde de böyle toplu bir programı ilk defa yapıyoruz. Ben bunu İnşallah bir dahaki dönemlerde çok daha büyük çaplarda yapıp daha büyük bayram şenliği içerisinde, hayırlı teskereler diliyorum gençlerimize. İnşallah dönüşleri de böyle bayram gibi olur” ifadelerini kullandı. Tören ile askere uğurlanan bir genç, “Gerçekten Ümraniye Belediyesi’ne, İsmet Yıldırım’a teşekkür ediyoruz. Ufak da bir hediyeleri oldu Allah razı olsun. Tüm belediyelerden, devletten, bütün devlet erkanından Allah razı olsun” dedi.

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