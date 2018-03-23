Kınalı eller ahşaptan oyuncak yapıyor - ZONGULDAK

- Ahşap oyuncaklar - Kadınlar ahşap atölyesi çalışmasıKınalı eller ahşaptan oyuncak yapıyorZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde "Kınalı Eller Ahşap Oyuncak Atölyesi Projesi" kapsamında 25 kadın, ahşaptan oyuncak üretiyor.İlçeye bağlı Çamcılar Köyü Abacılar Mahallesi Kalkındırma Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından onaylanan proje kapsamında köyde yaşayan 25 kadın, fabrikada küçültülen ağaç parçalarını makinelerde şekillendirip boyayarak farklı modellerde ahşap oyuncağa dönüştürüyor.Ev hanımı Birsen Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada böyle bir kursa katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Kursun bitiminden sonra ahşap oyuncak yapımına devam edeceğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:"Burada ilk başta oyuncak ve boyama nasıl yapılır teorik olarak onu öğrendik. Ardından makineleri öğrendikten sonra oyuncak yapımına başladık. 3 ayda ahşaptan bir çok oyuncak ürettik. Kurs başlamadan önce ahşap oyuncak fabrikalarını ziyaret ederek bilgi sahibi olduk. Ahşap oyuncak çocuklarımız için özelikle sağlık yönünden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kurs bittikten sonra hobi olarak oyuncak yapımına evimde devam edeceğim."Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Keskin de İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından desteklenen proje ile 25 kadın kursiyerin ahşap oyuncak üretimi yaptığını kaydetti.