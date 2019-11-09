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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kına gecesinde kavga: 6 yaralı - KARS

Kına gecesinde kavga: 6 yaralı - KARS

- Kına gecesinde çıkan kavgada yaralanan kişilerin ambulansla hastaneye getirilmesi Kars 'ta kına gecesinde kavga: 6 yaralıKARS (AA) - Kars 'ın Kağızman ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.Yıldız ve Bulut aileleri arasında Kozlu köyünde yapılan kına gecesinde çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.Sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

Hastane Güvenlik Önlemi Kına Gecesi 

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