Kına gecesinde kavga: 6 yaralı - KARS

- Kına gecesinde çıkan kavgada yaralanan kişilerin ambulansla hastaneye getirilmesi Kars 'ta kına gecesinde kavga: 6 yaralıKARS (AA) - Kars 'ın Kağızman ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.Yıldız ve Bulut aileleri arasında Kozlu köyünde yapılan kına gecesinde çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.Sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
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