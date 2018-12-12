- Kimyasal varil kaldırıldı, sanayi sitesinde hayat normale döndü Haberi

-Esanfın çalışması

-Varilin kaldırıldığı bölgeye atılan betondan görüntü

-Şeref Alaz ile röp

-Mahmut Şahin ile röp

-Salim Karadayı ile röp



( KARABÜK )- Sanayi esnafı dükkanlarını açtı KARABÜK



- Karabük’ün Yenice ilçesi sanayi sitesinde geçtiğimiz hafta kimyasal gazın sızdığı ve 45 kişinin etkilendiği varil yetkili ekipler tarafından kaldırıldı. Çevreye yayılan kimyasal gaz nedeniyle yayılan alanda Belediye tarafından temizlenerek, beton döküldükten sonra esnaf yeniden kepenk açtı. İlk belirlemelere göre varilden sızan maddenin yüksek oranda karabonmonoksit ve sülfürik asit olduğu kimyasal varilin kaldırılması sonrası hayatın normale döndüğü sanayi esnafı işyerlerini açarak çalışmalara başladı.

Olayın meydana geldiği varilde kaynak yapan torna ustası Şeref Alaz, kendisine getirilen varilin incelediği ve üzerinde etiket , uyarı herhangi bir şey olmadığını söyledi.



Alaz, “Milletin taşıdığı süt tankı görünümündeydi. Ters çevirip içinde herhangi bir şey olup olmadığını kontrol ettiğimde koku filan yoktu. Yere ters çevirdiğimde biraz sıvı aktı. Normal bildiğimiz su. Berrak tertemiz su görünümünde aktı 3-4 litre kadar. Baktık tabi ki akarken su mu, yanıcı mı herhangi bir şey var mı yok. Koku filan yoktu. Sonra manşon kaynatalım diye hiçbir şey olmayınca işlemimizi yapalım diye yaptığımız arkadaşlar çevreden koku hissedildiğini söylemeye başladılar. Biz de bakıyoruz yaptığımız malzemenin başında hiçbir koku yok. Arkadaşların dediği yere gittiğimizde tüp, gaz kokusu çıkmaya başladı.

Ondan sonra acaba bundan mı geliyor nereden geliyor biz de araştırmaya başladık. Kimyasal bir madde olduğunu biz öyle anladık. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen arkadaşlar varili filan incelediler, zehir kontrolü, çevre konusunda ne yapılabilir konusunda inceleme yaptılar. İzmit’ten sanırım imha ekibi geldi ve varili aldılar” dedi.

Sanayi Sitesi esnaflarından Mahmut Şahin ise , “2 gün mağdur olduk ama aynısı biz de yapsaydık onlar da mağdur olurdu. Burada bir sıkıntı yok. Kokudan etkilenmiyoruz. Belediyemiz sağolsun gelerek akan yerin betonunu komple kırdı yeniden beton attı. “dedi.

Esnaflardan Salim Karadayı ise , “İki gün dükkanlarımız kapandı. Sağolsun belediye başkanımızı buraları temizlettirerek betonladı. Koku biraz azaldı. İnşallah logolardaki kokular da gider. Şuan fazla koku yok.”dedi.

(DK-YE

