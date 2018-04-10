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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kimyasal sızıntı - TEKİRDAĞ İzle

Kimyasal sızıntı - TEKİRDAĞ İzle

- Zehirlenen işçilerin Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gelişi - Fabrikadan genel görüntüGÜNCELLEME - Tekirdağ 'da kimyasal sızıntı - Saray ilçesindeki bir cam fabrikasında sızıntıdan etkilenen 30 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı - Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi Genç: - "Durumları iyi, gözetim altında tutuyoruz. Tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edeceğiz"TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Saray ilçesindeki bir cam fabrikasında kimyasal sızıntıdan etkilenen 30 işçi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Çukuryurt Yolu'ndaki cam fabrikasında meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle işçiler rahatsızlandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Sızıntıdan etkilenen işçilerden 14'ü Saray, 12'si Çerkezköy, 4'ü de Çorlu'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.Hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde tedavileri süren işçilerden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ancak, tedavi sonrası normale dönüş belirtileri olduğu öğrenildi.KBRN ünitelerindeki yoğunluk nedeniyle Saray Devlet Hastanesinden 7 işçi Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi Fergan Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi gören işçilerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hastanelerinde 12 işçinin tedavilerinin sürdüğünü ifade eden Genç, "Durumları iyi, gözetim altında tutuyoruz. Tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edeceğiz" dedi.

Fabrika Hastane Sağlık Ekibi Muhabir Kimya 

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