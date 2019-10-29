Kimyasal sanılan köpük panik yaşattı

-Köpük yakın detay

-Köpüklerin içinden araç geçmesi

-Köpük kaynağına ekiplerin incelemeye gitmesi

-Sondaj makinesinin ışığı

-Cadde kalabalık

-Başkan yardımcısı röportaj

-Kepçe temizlik çalışması detaylı



( HATAY )- Mahallede gece saatlerinde kimyasal köpük paniği- Köpükler bir anda caddeyi sardı HATAY



- Hatay’da, sondaj çalışması sırasında kullanılan malzeme köpürücünde mahallede kimyasal paniği yaşandı. Olay, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, HATSU Ekipleri tarafından sondaj çalışması sırasında kayalıklardan kopan parçaların yukarı çıkmasını sağlayan ‘sondaj köpüğü’ taştı. Mahallenin en işlek caddesi olan Dursunlu Caddesi’ni saran köpükler mahallede panik yaşattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, köpüklerin olduğu noktayı çembere aldı. İtfaiye ekipleri ve Defne Belediyesi ekipleri de köpüğün kaynak noktasında inceleme yaptı. Köpüğün sondaj nedeniyle oluştuğunu belirleyen belediye ekipleri kepçe çağırarak caddede temizlik çalışması başlattı. “Sondaj köpüğü zararsız bir maddedir” Gece saatlerinde meydana gelen köpük taşması sonrası, alanda incelemelerde bulunan Defne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Mansuroğlu, sondaj köpüğünün zararsız bir madde olduğunu söyledi.



Halkın endişe duyacağı bir durum olmadığını ifade eden Mansuroğlu, “Bölgemizde HATSU Ekipleri su arama çalışması yürütmektedir. Su aranırken sondaj köpüğü denen bir madde kullanılıyor, kaya kırıldığı zaman kayadan çıkan küçük parçaları yukarı çıkarmak için bu köpüğü kullanıyorlar. Bu köpüğün kullanıldığı zamanlarda sıkça bu durumlar yaşanmaktadır. Ama yoğun trafiğin olduğu yerleşim alanı içerisinde ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Sondaj köpüğü maddesi cilde herhangi bir zararı olan madde değildir yalnız bu madde su ile temas ettiğinde daha çok çoğaldığı için su kullanamıyoruz. Sondaj köpüğü bir süre kaldıktan sonra kendiliğinden giden uçucu bir madde ama biz yine de belediye ekipleri olarak yolumuzu temizleyerek, cadde güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldık. Köpük kendiliğinden ve bizim yaptığımız müdahalelerle birlikte kaybolacaktır. Bu nedenle halkın endişe duyacağı bir durum söz konusu değil” dedi.

Caddeye taşan köpüklerin temizlenmesinin ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.



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