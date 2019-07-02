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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kimyasal reaktör kazanı montajında patlama - KAHRAMANMARAŞ

Kimyasal reaktör kazanı montajında patlama - KAHRAMANMARAŞ

- Kimyasal reaktör kazanı montajında patlama - Fabrikadan detay - Kimyasal reaktör kazanından detayKimyasal reaktör kazanı montajında patlama - Kahramanmaraş 'ta bir fabrikada, kimyasal reaktör kazanının montajında meydana gelen patlamada bir işçi yaralandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta çelik kazan üretimi yapan bir fabrikada, kimyasal reaktör kazanının montajında meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi İlahiyat Caddesi'ndeki çelik kazan üretimi yapılan fabrikada, kimyasal reaktör kazanının montajı sırasında patlama meydana geldi. Bu sırada kazanın montajını yapan Ejder Ş. yaralandı.İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan işçi 112 Acil Servis ekiplerince fabrikada yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan fabrika yetkilileri, kazanda radyoaktif maddenin bulunmadığını belirtti.

İlk Müdahale Fabrika Radyoaktif Madde Radyoaktif Polis Ekipleri 

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