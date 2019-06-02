Kimyasal maddeden zehirlenen köpeği kurtarmak için seferber oldular İzle

-Fabrika çalışanının çabası

-Köpeğin ağzını açmaya çalışması

-Köpeğe su dökmesi

-İtfaiye ekiplerinin su dökmesi

-Fabrika bahçesine düşen araç

-Detay



( İSTANBUL )- Avcılar'da fabrika bahçesine düşen temizlik aracı, solvent dolu varillere çarptı- Devrilen varillerden sızan kimyasal madde, fabrikanın bahçesindeki köpeği zehirledi İSTANBUL



- Avcılar'da fabrika bahçesine düşen temizlik aracı, solvent dolu varillere çarptı. Varillerden sızan kimyasal madde, bahçedeki köpeğin zehirlenmesin neden oldu. Fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için seferber oldu Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Şehir Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak'ta yaşandı. Park halinde bulunan Avcılar Belediyesi'ne ait temizlik aracı kayarak bir fabrikanın bahçesinde döştü. Fabrika bahçesinde solvent dolu varillere çarpan araç, varillerin devrilmesine neden oldu. Kaza sırasında devrilen varillerden sızan kimyasal madde, fabrika bahçesindeki köpeği zehirledi. Kaza nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve fabrika personeli, zehirlenen köpeği kurtarmak için adeta seferber oldu. Yerde çırpınan köpeği su dökerek ayıltmaya çalışan bir fabrika çalışanın çabaları kameralara yansıdı. Köpeğin ağzını açmaya çalışan fabrika çalışanı, nefes almasını sağladı. Bu sırada itfaiye ekipleri de su dökerek köpeği kurtarma çabalarına yardım etti. Çabaların sonunda bir nebze ayılan köpek, fabrikanın başka bir bölgesine götürüldü.

