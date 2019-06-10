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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kimyasal madde yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Kimyasal madde yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

-Kurtarılan sürücünün ambulansa bindirilmesi

İlk Müdahale Köprülü Kimyasal Madde Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Devrilen tankerden görüntü
--Ekiplerin incelemeleri
--Yoldan görüntüler
--Detay

( KOCAELİ )- Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı KOCAELİ

- Kocaeli Başiskele ilçesi de kimyasal madde yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D100 Karayolu Güney yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köprülü kavşaktan D100 Karayolu Ankara istikametine bağlanmak isteyen Feyzullah B. (46) idaresindeki 33 BZJ 84 plakalı kimyasal kostik maddesi yüklü tanker virajı alamayarak devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Feyzullah B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile sürücü Feyzullah B. sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü Feyzullah B. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Feyzullah B. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kaza sebebi ile D100 Karayolu Güney yan yolu trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından kimyasal madde yüklü tanker, vinç yardımı ile kaldırılabildi. Yolun açılması ile trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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