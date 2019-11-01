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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı

Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı

İtfaiye araçlarının gidişi

İş Makinesi İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Kimyasal Madde Kimyasal Maddeler 

-Kül olan dorseler
-İtfaiye ekipleri soğutma çalışması
-İş makinesi soğutmaya destek
-İtfaiye araçları detay
-Hortumların toplanması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da, bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı. Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı. İhbar üzerine yangın noktasına gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. 4 itfaiye aracı, bir iş makinesi ve çok sayıda itfaiye erinin müdahalede bulunduğu yangın 3 saatin sonunda güçlükle söndürüldü. Dorselerin içerisinde kimyasal maddelerin kül olduğu yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
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