Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kimya mühendisinin siyanürle ölümü AFAD'ı harekete geçirdi - ANKARA

Kimya mühendisinin siyanürle ölümü AFAD'ı harekete geçirdi - ANKARA

- Kimya mühendisinin siyanürle ölümü AFAD'ı harekete geçirdi - "Siyanür içtim, odaya girmeyin" yazılı not bulunduğu için alınan tedbirler - AFAD ekiplerinin otele gelişleri - Güvenlik önlemleriKimya mühendisinin siyanürle ölümü AFAD'ı harekete geçirdi - Ankara 'da bir kimya mühendisinin konakladığı otel odasının kapısında "Siyanür içtim, odaya girmeyin" yazılı not bulunması üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı - Ekipler, özel giysilerle odaya girerek zehir ölçümü yaparken, kimya mühendisinin hayatını kaybettiği belirlendiANKARA (AA) - Ankara 'da bir kimya mühendisinin konakladığı otel odasının kapısında "Siyanür içtim, odaya girmeyin" yazılı not bulunması üzerine olay yerine AFAD ekipler çağrıldı. Sağlık ekipleri, mühendisin hayatını kaybettiği belirledi.Alınan bilgiye göre, kimya mühendisi Fatih G. (27) konaklamak için dün Atatürk Bulvarı üzerindeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti.Oda temizliğiyle görevli personel, bugün sabah saatlerinde Fatih G'nin kaldığı odanın önünde "Siyanür içtim, odaya girmeyin" yazılı not buldu.İhbar üzerine otele polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis, AFAD ekibi gelene kadar odanın bulunduğu katı giriş ve çıkışlara kapattı.Özel giysili AFAD ekiplerinin zehir ölçümü yapmasının ardından odaya giren sağlık ekipleri, Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis Yıldızlı Harekete Geç Sağlık Ekipleri Kışla 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı