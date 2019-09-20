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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kimya fabrikasında kaçak biyodizel üretmişler - TEKİRDAĞ

Kimya fabrikasında kaçak biyodizel üretmişler - TEKİRDAĞ



: - Fabrikadan genel ve detaylar Kimya fabrikasında kaçak biyodizel üretmişler - Tekirdağ 'da 11 kişi yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir fabrikada kaçak yakıt ürettikleri iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Nusratfakı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında kaçak biyodizel üretildiği ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler fabrikada bin 300 ton kaçak biyodizel ele geçirdi.Gözaltına alınan 11 kişi, emniyete götürüldü.

Fabrika Kaçak Akalan Kimya Fabrikası Harekete Geç 

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