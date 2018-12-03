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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kimsesizler için 'iyilik ateşi' yakıldı - ELAZIĞ

Kimsesizler için 'iyilik ateşi' yakıldı - ELAZIĞ

Kimsesizler için "iyilik ateşi" yakıldı - ELAZIĞ - İyilik ateşinin yakılması - Gönüllülerin toplanması - Kızılay gönüllülerin vatandaşlara not vermesi - Gönüllülerin müzik eşliğinde halay çekip oyun oynaması - Engellilerin işaret dilinde şarkı söylemesi - Vatandaşların gönüllüleri izlemesi - Genç Kızılay Elazığ Şube Başkanı Mustafa Enes Daş'ın konuşması - Genç Kızılay Farkındalık Birimi Başkanı Vildan Çakın'nın konuşması - Vatandaşlardan Nurgül Köprücü'nün konuşması Elazığ 'da kimsesizler için "iyilik ateşi" yakıldı - Genç Kızılay gönüllüleri, kimsesiz ve zor şartlarda yaşayan insanlar için ateş yakıp yoldan geçenlere üzerinde yardımseverlik konulu sözler yazılı notlar verdi - Genç Kızılay Elazığ Şube Başkanı Mustafa Enes Daş: - "Bu şekilde halkın dikkatini çekiyoruz. Bu etkinliğe herkes duyarlı olursa kimsesizin evi, odunu olmayanın odunu olacaktır."ELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da Genç Kızılay gönüllüleri, kimsesiz ve zor şartlarda yaşayan insanlar için "iyilik ateşi" yakıp yoldan geçenlere üzerinde yardımseverlik konulu sözler bulunan notlar verdi. Elazığ Öğretmenevi önünde 100'ü aşkın Kızılay gönüllüsü, kimsesiz ve zor şartlarda yaşayanlara sahip çıkılması için farkındalık oluşturmak amacıyla sokak ortasında ateş yakıp müzik eşliğinde halay çekti.Etkinlikte gençler, küçük kağıtlara yazdıkları "Anneler çaresiz, çocuklar aç kalmasın", "Komşunun bu kış evinde yakacak odunu var mı?", "Acaba komşun bu ay doğal gaz faturasını ödemiş mi?" gibi notları sokaktan geçenlere dağıttı.
Genç Kızılay Elazığ Şube Başkanı Mustafa Enes Daş, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere dikkati çekmek istediklerini belirtti.
Dağıttıkları notlarla insanlara düşündürücü sorular sormaya çalıştıklarını söyleyen Daş, şöyle konuştu:"Tabii ki bu notların cevabını sadece dağıttığımız kişiler biliyor. Yani aslında onlara şunu soruyoruz. Hep beraber eğer bu iyilik hareketine katılırsak topyekûn bu kışı herkes rahat geçirebilir. Bir şekilde halkın dikkatini çekiyoruz. Bu etkinliğe herkes duyarlı olursa kimsesizin evi, odunu olmayanın odunu olacaktır. Burada bir iyilik ateşi yaktık, bu ateş fiilen belki sönecek ama bu ateş bizim içimizde bir ömür yanmaya devam edecek.''Genç Kızılay Farkındalık Birimi Başkanı Vildan Çakın da yaklaşan kış mevsiminde evsiz ve zor durumda olanları hatırlatmak istediklerini söyledi.

Nurgül Köprücü, etkinliği görünce çok duygulandığını ve herkesin böyle etkinliklerde yer alması gerektiğini belirtti.
Gönüllüler, etkinliğin ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle şarkı söyledi.

İşaret Dili Farkındalık Kış Mevsimi 

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