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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kimsesiz çocuklara 'uyku arkadaşı' örüyorlar - SAMSUN Haberi

Kimsesiz çocuklara 'uyku arkadaşı' örüyorlar - SAMSUN Haberi

Kimsesiz çocuklara "uyku arkadaşı" örüyorlar - SAMSUN - Yükümlülerin "uyku arkadaşı" örmesi - Örgüsü tamamlanan - Tekstil usta öğreticisi Zeynep Bayrak ile röportaj - Denetimli Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş ile röportajKimsesiz çocuklara "uyku arkadaşı" örüyorlar - Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hayata geçirilen "Benim uyku arkadaşım" projesi kapsamında yükümlüler, kimsesiz çocukların uykuda sarılıp annesizlik kaygılarını yenebilmeleri amacıyla tavşan modelli örgü bebekler yapıyor - Denetimlik Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş: - "Uyku arkadaşı nesneler çocukların güven duyguları geliştirmesine, stres düzeylerinin az olmasına, dolayısıyla daha sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine olumlu katkı sağlayacaktır"SAMSUN (AA) - RECEP BİLEK - Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen "Benim uyku arkadaşım" projesi kapsamında yükümlüler, uykuda sarılıp annesizlik kaygılarını yenebilmeleri amacıyla kimsesiz çocuklara bebekler örüyor.İlkadım Halk Eğitimi Merkezinde görevli tekstil usta öğreticisi Zeynep Bayrak, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasındaki atölyede 5'i kadın 9 denetimli serbestlik yükümlüsüne 320 saatlik şiş ve tığ örücülüğü eğitimi verdi.Eğitimi başarıyla tamamlayan yükümlüler, "Benim uyku arkadaşım" projesine gönüllü olarak katılarak çeşitli ebatlarda bebekler örüyor.Yükümlülerin ördüğü bebekler, uykuda sarılıp annesizlik kaygılarını yenebilmeleri amacıyla çocuk evlerindeki 0 - 6 yaş arası bebek ve çocuklara verilecek.Denetimli Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş, AA muhabirine, anneden ayrılmanın çocukta yoğun kaygıya sebep olduğunu, bu kaygıyla baş etmek için çocukların anneyi hatırlatan bir nesne seçtiklerini söyledi.

Annenin simgesi olan nesnelerin bebeğe verdiği dokunsal tatminin önem taşıdığına işaret eden Ateş, "Bebek, bu nesneleri canlı olarak düşünebilir. Nesne seçiminde çocuk kokuyu, görünümü, kolay taşınabilirliği ve yumuşaklığı göz önünde bulundurur. Bu nesne, cinsiyete göre farklılık göstermez." dedi.
- "Çocuk nesne ile anne şefkatini hissetmeye başlar"Çocuk 6 - 7 yaşlarına geldiğinde bu ihtiyacın ortadan kalkmaya başladığını ancak stres durumlarında tekrar bunu kullanarak sakinleşmek isteyebileceğini vurgulayan Ateş, "Bu nesne ile çocuk, anne ile yaşadıklarını devam ettirmeyi, kendini dış dünyaya alıştırmayı amaçlar. Yaşadığı korkuları, kaygıları elinde gezdirdiği nesneye aktararak rahatlama sağlar. Tıpkı onu kucağına alıp sırtını okşayarak sakinleştiren annesi gibi o nesne ile anne şefkatini hissetmeye, yaşadığı duyguları dengelemeye başlar. Bu nesne yatma zamanlarında, yalnız geçirilen vakitlerde çocuk için daha büyük önem taşır." değerlendirmesinde bulundu.Bebeklerin 4'üncü aylarından sonra kendi yataklarında uyku arkadaşı ile uyuyabildiklerini dile getiren Ateş, şöyle devam etti:"Uyku arkadaşı bir oyuncak, battaniye ya da benzeri obje olabilir ancak yumuşak, sıcak ve taşınabilir olması gerekir. Çünkü uykuya dalan bebek ona sarılacaktır. Uyku arkadaşı nesneler çocukların güven duyguları geliştirmesine, stres düzeylerinin az olmasına, dolayısıyla daha sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine olumlu katkı sağlayacaktır. Uyku arkadaşı yumuşak ve çocuğun eliyle kavrayıp sarılabileceği kadar küçük olmalıdır. Bu kapsamda kentteki çocuk evlerindeki tüm çocuklara bu uyku arkadaşlarından yapacağız."Bayrak ise organik ve sağlıklı antialerjik iplerle yıkanabilir oyuncaklar ürettiklerini anlatarak, "Çocukların görsel ve duygularına yardımcı olmak adına oyuncak bebek ürettik. Tavşan modeliyle mavi ve pembe olarak uyku arkadaşı örüyoruz. Anne sıcaklığı verebilecek hem oyuncak hem battaniye şeklinde kullanabilecek ürünler tasarlıyoruz." diye konuştu.

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