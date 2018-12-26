Kimsesiz çocuklar için 6 bin atkı ördüler İzle

-Dans etmeleri

-Röportajlar

-Başkan ve eşinin paketlemesi

-Paketlenmesinden görüntü

-Paketlenen ürünlerden görüntü

-Yatalak ören teyze

-Minibüste örgü ören teyze



( İSTANBUL - ÖZEL)- Kimsesiz çocuklar için seferber olan ilçe sakinlerinin ördüğü atkılar yola çıktı- Kimsesiz çocukları Büyükçekmecelilerin atkıları ısıtacak İSTANBUL



- Büyükçekmece’de başlatılan “Kimsesiz Çocuklar İçin Bir İlmekte Sen At” projesi ile vatandaşlar çocuklar için yaklaşık 6 bin atkı ve bere ördü. Projeye olan büyük katılımı önce ördükleri rengarenk atkılarla oyun havası oynayarak kutlayan kadınlar ardından atkıları miniklerin içini ısıtması için paketleyerek okullara ulaştırmak üzere yola çıkardı. Soğuk kış aylarında kimsesiz çocuklar için harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi “Kimsesiz Çocuklar İçin Bir İlmekte Sen At” projesi kapsamında vatandaşlara yün iplikler dağıttı, çocuklar için atkı ve bere örülmesini sağladı. Yaklaşık 5 ay önce başlayan proje ilçede adeta seferberliğe dönüşürken yatağa bağımlı bir teyze minikler için yatağında şişleri tutarken kimi de minibüste seyahat ederken ilmeklerini minikler için attı. Proje kapsamında örülen yaklaşık 6 bin atkı ve bere ise Büyükçekmece Belediyesi önünde düzenlenen törenle toplandı. Ördükleri atkılarla belediye binası önüne gelen kadınlar, projeye olan büyük katılımdan duydukları mutluluğu oyun havası eşliğinde atkılarıyla dans ederek kutladılar. O anlar renkli görüntüler oluştururken Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve eşi Hatice Akgün de eline atkılarını aldı vatandaşlara eşlik etti. Ardından atkıları toplayan kadınlar, Başkan Akgün de eşi ile birlikte renklerine göre ayırarak hediye paketlerine yerleştirdi. Kolilere yerleştirilen el emeği göz nuru atkılar ise Kars, Van, Hatay, Adapazarı, Trabzon, Şanlıurfa illerinde belirlenen okullar ve Çocuk Destekleme Merkezi, Büyükçekmece Belediyesi Sevgi Eli Market’e ulaştırılacak. İlçedeki vatandaşların ördüğü atkı ve berelerin miniklerin içini ısıtacağını ifade eden Başkan Akgün, 5 bin atkı ve berenin örülmesi için yün ve şişlerin alınması talimatını da verdi. “Bir baktık takside giderken, otobüste giderken bere örülüyor” Çok güzel bir projenin tüm ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Bu kış neden hoş oturalım ne yapabiliriz biz dediler, biz Doğu’daki çocuklarımıza bere, atkı örelim dediler. Nasıl olacak bu iş dedim, örgü örmeyi ben bilmiyorum, millet bilmiyor dedim. Biz öğretiriz dediler, projeyi hemen başlattık, yün iplikler alındı. Üreten birçok firma bize destek verdi, evlere dağıtıldı. Bir baktık takside giderken, otobüste giderken bere örülüyor. Kahvede otururken, çay bahçesinde kafeteryada bereler örülüyor. Ne kadar hoşuma gitti, o kadar hoşuma gitti ki aklımda olmayan bir şeyi ortaya attılar” dedi.

“Hepimiz birer ilmek attık” Çocuklar için gerçekleştirilen bir çalışmanın içinde yer almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu gözleri dolarak anlatan Dilek Jertel, “Büyükçekmece Belediyesi, çok güzel bir proje başlattı. Hepimiz birer ilmek attık, Başkanımıza ve bütün ören arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben bugün çok duyguluyum gözlerim çok duygulu. Sıcacık ısınacaklar çok mutluyuz” dedi.

“Doğu’daki çocuklara kendi el emeğimizle atkı ördük” Kimsesiz çocuklar için harekete geçen herkesi kutladığını ifade eden Güllü Yağlıcalı, “Doğu’daki çocuklara kendi el emeğimizle atkı ördük. Onları paketliyoruz, göndereceğiz. Soğuk havalarda mutlu olacaklar, ısınacaklar, bizde onların adına seviniyoruz” ifadelerini kullandı. (HK-EY

