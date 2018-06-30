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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kimliğini unutup dışarı çıkınca sınava giremedi

Kimliğini unutup dışarı çıkınca sınava giremedi

Öğrencilerin aranması

Polis Kol Saati Giriş Belgesi Öğrenci Kimliği Öğrenciler 

-Geç kalan öğrenciden detay
-Röportaj
-Ailelerden detay
-Aileler röportaj

( SİVAS - HD) SİVAS

- Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için sınav salonuna gelen öğrenci kimliğini unutup tekrar dışarı çıkınca kapının kapanmasıyla sınava giremedi. Bu yıl ilk defa üniversiteye girişte uygulanan YKS için öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri salonlara gelmeye başladı.
Sınava girecek öğrenciler polisler tarafından aranırken, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi. Adayların üzerilerinde bulunan anahtar, çakmak, telefon, kol saati, madeni para, peçete ve kağıt gibi eşyalar içeriye alınmadı. Sınava girmek için Edebiyat Fakültesi'ne gelen Aziz Mum polislerin sınav giriş belgesini kontrol ettiği sırada kimliğinin olmadığı uyarısının ardından dışarı çıktı. Aracından kimliğini alıp tekrar sınav salonuna gelen öğrenci saatin 10.00 olmasıyla sınav salonunun kapısının kapatılmasıyla sınava giremedi. Uzun süre yetkililere dil döken öğrenci çabalarından sonuç alamadı. Sınava kimliğini unutup giremeyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Aziz Mum,"Yapı Denetimi Bölümü'nde okuyorum. Birinci senemi bitirdim sınava bir daha girecektim. Okulumu İnönü Üniversitesi'ne alacaktım. Yeni bir bölüme gidecektim. Sınav giriş belgesini verdim. Sadece kimliğimi unuttuğum için 'Arabaya koş dedi bir dakika var' dedi.
Koştum geldim kapıyı kilitlemişler. Sonra içeriye almadılar. Son 15 dakika kala bence fazla son 5 dakika bile olsa kimliğin varsa yanında sınava almalılar. Polisinde haberi var ben ona teslim ettim. 'Belgeni al' dedi.
Ben almadım ki sınava gireyim diye. Kaçırdım 15-20 saniye ile normalde vicdanlı olsalar içeriye alırlardı" dedi.
Öğrenciler sınavda ter dökerken aileler ise dışarı da Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Öğrencilerin kapıların kapatılmasıyla sınava alınmamasına ise bazı veliler tepki gösterdi. Saat 10.15'te başlayan ve 135 dakika süren sınavda öğrencilere 160 soru soruldu. (UY-
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