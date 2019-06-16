Kimliğini unuttu son dakika sınava yetişti Haberi

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( SİVAS )- Sivas’ta arkadaşıyla birlikte YKS sınavına gelen genç, arkadaşının arabasında unuttuğu kimliğini uzun uğraşlar sonrası alarak 2 dakika kala sınava girebildi. SİVAS



- Sivas’ta arkadaşının arabasıyla birlikte YKS sınavına gelen genç, arkadaşı sınava girince arabada unuttuğu kimliği yüzünden az kala sınava giremiyordu. Sivas'ta öğrenciler, sabahın erken saatlerinde Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) girmek için sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adayların oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

Adaylar, güvenlik taramasından geçirilerek salonlara alındı. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sınava girecek olan İbrahim Orhun Soydan adındaki üniversite adayı, salon girişine geldiğinde kimliğini birlikte sınava geldiği arkadaşının otomobilinde unuttuğunu fark etti. Sınava girecek olan arkadaşı da sınav salonunda yerini alınca Soydan, arkadaşının otomobilinde unuttuğu kimliğini bir süre alamadı. Kimliksiz sınava alınmayan Soydan, durumu sınav sorumlularına bildirdi. Yetkililer Soydan’ın arkadaşını ulaşmak için bir süre sınav salonlarını tek tek aradı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala üniversite adayının arkadaşı yetkililerce bulundu ve otomobilin anahtarının annesinde olduğunu söyledi.



Bunun üzerine arkadaşının annesinin yanına koşan Soydan, anahtarı alarak arabaya yöneldi. Kimliğini unuttuğu arabadan alan Soydan, kapıların kapanmasına 2 dakika kala sınava girebildi. Yanlış fakülte kurbanı oluyordu Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde ise AYT sınavına girmek için 1 dakika kala gelen üniversite adayı ise ilk olarak yanlış sınav binasına girdi. Görevlilerce yanlış binaya geldiği belirtilen aday saniyeler kala koşarak sınava gireceği binaya yöneldi. Sınav binası kapılarının kapanmasına saniyeler kala ise sınava girebildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda öğrenciler içeride ter dökerken, ailelerde de dışarıda Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

