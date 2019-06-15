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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kimliğini unuttu geç kaldı, sınava giremedi Haberi

Kimliğini unuttu geç kaldı, sınava giremedi Haberi

Öğrencilerin üst aramasından görüntü

Okul Kapısı Lyon Uttu Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Okul bahçesinde Yasin-i şerif okuyan velilerden görüntü
-Sınava geç kalan öğrenciden görüntü
-Okuldan görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinde (TYT) geç kalan öğrenci 15 dakika kuralına takılarak sınava alınmadı. 1 dakika gecikmeyle sınava alınmayan öğrenci okul bahçesinden çıkarak sınava giremedi. Sınava giren diğer öğrencilerin yakınları ise okul bahçesinde dua ederek bekledi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır'da da başladı.
Ülke genelinde milyonlarca öğrencinin girdiği üniversiteye girişte, ilk aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna katılan öğrenciler, sınava üst araması yapılarak alındı. Yenişehir ilçesinde bulanan 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sınava gelen öğrencilerden biri ise kimliğini unuttuğu için evden kimliğini beklerken sürenin dolması nedeniyle 1 dakika süreyle sınava geç kalınca salona alınmadı. Görevliler ile görüşüp cevap alamayan öğrenci sınavın olduğu okul bahçesinden ayrıldı. Sınava giren öğrencilerin aileleri ise okul kapısında bekleyerek çocukları ve yakınları için dua edip, Yasin-i Şerif okuyarak sınavdan çıkmalarını bekledi.
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