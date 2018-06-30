Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kimliğini kaybeden genç kız sınava giremeyince gözyaşlarına boğuldu İzle

Kimliğini kaybeden genç kız sınava giremeyince gözyaşlarına boğuldu İzle

Tokat'ta nüfus müdürlüğünde yaşanan koşturmaca

Genç Kız Kimlik Numarası Nüfus Müdürlüğü Nüfus Cüzdanı Öğrenciler 

-Sınava dakikalar kala nüfus cüzdanını kaybeden, nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların koşturmaları
-Nüfus cüzdanını kaybeden Esmanur Al'ın annesi Fatma Al ile nüfus müdürlüğüne gelmesi
-Sınav saatini geçirmesi nedeni ile sınava giremeyecek olan Esmanur'un gözyaşları
-Anne Fatma Al'ın ağlaması

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) nüfus cüzdanını kaybettiği için giremeyen genç kız gözyaşlarına boğuldu. YKS'nin birinci oturumu olan TYT yurt genelinde 10.15'de başladı.
Tokat'ta sınava girecek olan öğrencilerden bazıları ise nüfus cüzdanında fotoğrafı olmaması, nüfus cüzdanını kaybetmesi nedeni ile İl Nüfus Müdürlüğünün yolunu tuttu. Sınava saatler kala nüfus müdürlüğünden geçici kimliklerini alan birçok vatandaş sınava yetişirken, sınav saatinin geçmesi nedeni ile sınava giremeyenler de oldu. Annesi Fatma Al ile nüfus müdürlüğüne saat 10.09'da gelen Esmanur Al, sınava yetişemeyeceği için göz yaşlarına hakim olamadı. Nüfus müdürlüğü görevlileri tarafından geçici nüfus cüzdanı verilen genç kız üzgün olarak valilik binasından ayrıldı. Anne Al, kızının nüfus cüzdanını kaybettiğini, sınav salonuna alınmaması nedeni ile nüfus müdürlüğüne geldiklerini ama geç kaldıklarını kaydetti.
Ayrıca sınava az bir süre kalan nüfus müdürlüğüne gelerek geçici kimliklerini alan öğrencilerin koşturmaları kameralara yansıdı. Nüfus cüzdanında fotoğrafı, soğuk damgası bulunmayan sınava giremiyor 2018-YKS'ye girecek adaylardan, nüfus cüzdanı olmayanlar veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmiyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, sınav yapılacak merkezlerdeki il veya ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuluyor.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı