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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenciyi yunus ekipleri sınava yetiştirdi Haberi

Kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenciyi yunus ekipleri sınava yetiştirdi Haberi

Trabzon’da üniversite sınavına girmek üzere yola çıkan 2001 doğumlu Melek Sofu sınav solonu önünde kimliğinde fotoğrafının olmadığını fark edince şok yaşadı. Durumu sınav salonunda ki polislere anlatan öğrenciye motorize ekipler yardım etti.

( TRABZON )- Polis alarmı sınava girecek öğrenci için çaldı TRABZON

Nüfus Müdürlüğü Nüfus Cüzdanı Üniversite Sınavı Polis Ekipleri Motorize Ekip 


- Trabzon’da üniversite sınavına girmek üzere yola çıkan 2001 doğumlu Melek Sofu sınav solonu önünde kimliğinde fotoğrafının olmadığını fark edince şok yaşadı. Durumu sınav salonunda ki polislere anlatan öğrenciye motorize ekipler yardım etti. Karadeniz Teknik Üniversite Makine Mühendisliğinde sınava girecek olan Melek Sofu, salona geldiğinde nüfus cüzdanında fotoğrafının olmadığını fark etti. Nufüs İl Müdürlüğüne gitmesi gereken Melek Sofu durumu sınav salonun görevli polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri saat 09:30’da öğrenciyi motosiklet ile önce nüfus müdürlüğüne getirdi. Burada kimliği yeniden çıkarılan öğrenci yine polis ekiplerinin eşliğinde sınav salonuna getirildi.
Sınav salonu ile nüfus müdürlüğü arasında 8 kilometre mesafeyi polis ekipleri 20 dakika da alarak bir yıldır emek sarf eden Giresunlu Melek Sofu’yu sınava girmesini sağlayan polis ekiplerine teşekkür etti.
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