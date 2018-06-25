Kime niyet kime kısmet... Arkadaşı için tasarladı, kendi kullanmaya başladı

-İbrahim Ateş röportaj

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( SİVAS -ÖZEL-HD)- Sivaslı usta engelli arkadaşı için araç tasarladı, arkadaşı vefat edince aracı kendisi kullanmaya başladı.

SİVAS



- Sivaslı usta engelli arkadaşı için araç tasarladı, arkadaşı vefat edince aracı kendisi kullanmaya başladı.

Sivaslı Hacı İbrahim olarak tanınan sanayi ustası, engelli bir arkadaşının isteği üzerine 6 ayda 3 tekerlekli bir araç tasarladı. Eskimiş otomobillerden topladığı hurda parçalarla aracı tasarlayan sanayi ustası aracı 2 bin 500 liraya maliyet etti. Tasarladığı araca kendisine hitap edilen isim olan Hacı İbrahim adını verdi. Aracını engelli arkadaşı için özel tasarlayan Hacı İbrahim, engelli arkadaşının vefat etmesi üzerine aracı kimseye veremeyince kendisi kullanmaya başladı.

Günlük yaşamında işe gidip gelmek için, tasarladığı aracı kullanmaya başlayan Hacı İbrahim, istek üzerine tekrardan bu araçtan yapabileceğini ve isteyen olursa bu aracı satabileceğini söyledi.



Sanayi ustası İbrahim Ateş, araç engelli arkadaşı için tasarladığını belirterek, “Gaz ve fren sol tarafta, arkadaşın sol tarafı tutmuyordu. Onun için üretmiştik. Vefat edince araç elimizde kaldı. Araç kendi tasarımım. Dışarıdan bir yardım almadım. Günlük birer saat çalıştık. Yaz ayına kadar 6 ayda yaptık. Bu şekle getirdik. Direksiyon kutusu hurda araçtan, tekerlekleri engelli aracından, arkadan çekişli motor var o da mobiletten kesip alınma. Kaporta ise dış cephe malzemesinden. Elektrik sistemi motorun aküsüyle çalışıyor. Maliyeti 2.5 bin lirayı buldu. İsteyen olursa bunu verebiliriz, olmadı tekrar üretebiliriz. Adını Hacı İbrahim verdik. Görenler şaşırıyor. Durdurup fotoğraf çekiliyor. Bende aracı işe çarşıya gidip gelmeye kullanıyorum. İki tekerden güvenli. Üç teker olduğu için. Engelliler için yardımcı olabiliriz. Bir engelli aracı 5-6 bin lira, bunun maliyeti 2.5 bin liradır. İsteyen olursa yaparız. “ dedi.



