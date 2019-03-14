- Kim Jong-nam cinayetinde, tutuklu tek sanığı serbest bırakma talebi reddedildi

-adliyeden çıkış

-avukatın açıklamaları



( KUALA LUMPUR ) KUALA LUMPUR



- Malezya Başsavcılığı, Kuzey Kore Liderinin kardeşi Kim Jong-nam’ın katil zanlısı, Vietnamlı Doan Thi Huong’un cinayet suçlamasının düşürülmesi talebini reddetti. Kuzey Kore Lideri Kim-Jong-un’un kardeşi Kim Jong-nam, 2017 yılında Malezya’da öldürülmüş, iki yabancı uyruklu kadın gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong, kendilerinin kandırıldıklarını, bir kamera şakası programına dahil olduklarını söylemişti. Mahkeme geçtiğimiz günlerde Endonezyalı Ayşe’nin masumiyetine karar vererek, serbest bırakmış, gözler ikinci tutuklu Vietnamlı Huong’a dönmüştü. Malezya Başsavcılığı bugün yapılan duruşmada Huong’a yönetilen suçların düşürülmesini reddederek, tutukluluk halinin devam etmesi gerektiğine karar verdi. Vietnam Kuala Lumpur Büyükelçisi Le Quy Quynh, “Malezya'dan adil bir yargılama ve Huong'un mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını talep edeceğiz” açıklamasında bulundu. Suikastla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 Kuzey Koreli, Malezya'dan kaçmıştı

