Kilitli tamirhanenin içinde alev alev yandı

-İtfaiyenin çalışması

-İş yerinden görüntü

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir oto tamir, bakım sevisindeki minibüste çıkan yangın hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, 88 Oto Sanayi 1. Bölgesi 1560. sokak üzerinde bulunan bir oto tamir, bakım servisi içinde park halindeki Hikmet Ö.’ye ait 06 GF 2224 plakalı minibüste, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında araç dakikalar içinde alev topuna döndü. Alevlerin iş yeri alarmını devreye sokması üzerine dükkan önüne gelen sanayi bekçileri yangını görerek ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre sonra adrese gelen itfaiye ekipleri, yangının dükkana sirayet etmemesi için adeta zamana karşı yarış verdi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Tamirhanenin de işletmecisi olduğu belirtilen araç sahibi Hikmet Ö.’nün arızalı minibüsü tamir ettikten sonra dükkana park ettiği aktarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

