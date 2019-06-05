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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kilitli kapı için itfaiyeyi beklerken karşılarında belediye başkanını buldular İzle

Kilitli kapı için itfaiyeyi beklerken karşılarında belediye başkanını buldular İzle

Başkanın itfaiye aracından inerek vatandaşın yanına gitmesi ve bayramlaşması

( ISPARTA ) ISPARTA

Belediye Başkanı İtfaiye Aracı Bayram Namazı Bayramlaşma İtfaiyeciler 


- Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bayram sabahı dışarıda kalınca itfaiyeden yardım isteyen aile, Belediye Başkanı Veli Gök'ü karşılarında görünce şaşkına döndü. Kapı önünde bekleyen aile, itfaiye kapıyı açmaya çalışırken Başkan Gök ile bayramlaştı. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, dün kılınan bayram namazı sonrasında İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiyecilerin bayramını kutladığı sırada kilitli kapı ihbarı gelmesi üzerine Belediye Başkanı Gök de itfaiye ekipleriyle birlikte söz konusu adrese gitti. İstasyon Mahallesi’nde İlhan Tamer ve ailesinin kapı kapanınca dışarıda kaldıklarını öğrenen Belediye Başkanı Gök, kısa süre sonra itfaiyecilerle birlikte vatandaşın yanına ulaştı. İtfaiye ekibini bekledikleri sırada araçtan inen Başkan Gök'ü karşılarında gören aile şaşkına döndü. Başkan Gök, kapısı kilitlenen vatandaşlarla evleri önünde bayramlaşarak, ekiplerin müdahalesiyle kapının açılmasının ardından evden ayrıldı. İtfaiyecilerle birlikte İtfaiye Müdürlüğüne giden Başkan Gök, birlikte yemek yedikten sonra ekiplerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, bir süre sohbet etti.
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