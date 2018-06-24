Kilislilerden seçime yoğun ilgi

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-Oy kullanan vatandaşlar

-Oy kulananların görüntüsü



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimi için 358 sandıkta 85 bin 161 seçmen oy kullanmaya başladı.

Kilis’te tüm Türkiye’de olduğu gibi sabah 08.00’den itibaren Kilisli vatandaşlar, sandıklara giderek oy kullanmaya başladılar. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar oy kullanmak için sandığa giderken, vatandaşların sabahın erken saatlerinde olmasına karşın seçime yoğun ilgi gösterdikleri gözlendi. (MAD-Y)

