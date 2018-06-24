Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kilislilerden seçime yoğun ilgi

Kilislilerden seçime yoğun ilgi

Vatandaşların oy kullanması

-Genel ve detaylar
-Oy kullanan vatandaşlar
-Oy kulananların görüntüsü

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimi için 358 sandıkta 85 bin 161 seçmen oy kullanmaya başladı.
Kilis’te tüm Türkiye’de olduğu gibi sabah 08.00’den itibaren Kilisli vatandaşlar, sandıklara giderek oy kullanmaya başladılar. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar oy kullanmak için sandığa giderken, vatandaşların sabahın erken saatlerinde olmasına karşın seçime yoğun ilgi gösterdikleri gözlendi. (MAD-Y)
İlgili Foto Galeriler
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı