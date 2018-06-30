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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kilisli öğrenciler ek puan istiyor İzle

Kilisli öğrenciler ek puan istiyor İzle

7 Aralık Üniversitesi'nden görüntüler

Psikoloji Ders Çalış Bild Terör Örgütü Öğrenciler 

-Sınava girecek öğrenciler
-Sınava girmek için dersliklere girenler
-Yapılan röportajlar

( KİLİS -ÖZEL-HD) KİLİS

- Kilisli öğrenciler 2 yıldır atılan roketler nedeniyle ders çalışamadıklarını, Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında ek puan verilmesini istediler. 2016 yılında terör örgütü DEAŞ, 2018 yılında terör örgütü PKK/PYD/YPT tarafından Suriye’den Kilis’e atılan roketler nedeniyle eğitimin aksadığı kentte sınava giren öğrenciler, derslerine yeteri kadar çalışamadıkları için, sınava girenlere ek puan verilmesi gerektiğini ifade ettiler. Öğrenci velileri ise, öğrencilerin psikolojilerinin atılan roketler nedeniyle bozulduğunu, yeteri kadar sınava çalışamadığını, bu nedenle mağdur öğrencilere ek puan verilmesi gerektiğini ifade ettiler. Çevre il ve ilçelerden sınava girmek için Kilis’e geldiler. Temel Yeterlilik Testi sınavı için müracaat eden öğrencilerin bir çoğunun birinci sınava giriş yerenin kendi şehirleri, ikinci tercih için Kilis’i yazması nedeniyle yaşadıkları şehirde yeteri kadar derslik olmaması nedeniyle başta Gaziantep olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki öğrenciler sınava girmek için Kilis’e geldi. Kilis’in bölgede derslik olarak fazla olması nedeniyle YÖK tarafından ikinci tercihi olan öğrencilerin Kilis’te sınava girmesine karar verdiği öğrenilirken, kentte sınav nedeniyle yoğunluk yaşandığı bildirildi.

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