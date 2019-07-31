Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kilisli bıçakçı ve mangalcılarda 'kurban' mesaisi

Kilisli bıçakçı ve mangalcılarda 'kurban' mesaisi

Kilis li bıçakçı ve mangalcılarda "kurban" mesaisi - Kilis li bıçakçı ve mangalcılarda "kurban" mesaisi - Bıçak ve mangal yapımından detaylar - Bıçakçı ve mangalcı ile röportajlar Kilis li bıçakçı ve mangalcılarda "kurban" mesaisi - Kentte faaliyet gösteren bıçakçı ve mangalcılarda yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyorKİLİS (AA) - Kilis 'te Kurban Bayramı öncesi bıçakçı ve mangalcılarda yoğunluk yaşanıyor.Tarihi Sabah Pazarı'nda kendi tasarladıkları bıçak ve mangalları vatandaşların beğenisine sunan ustalar, aynı zamanda bileme makinesiyle vatandaşların getirdiği bıçakları 3 lira karşılığında onarıyor.Babasının yanında öğrendiği mesleği oğluyla icra eden bıçak ustası Mehmet Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayrama sayılı günler kala işlerinin yoğunlaştığını söyledi.

Mangal ustası Ali Ceritlioğlu da yaklaşık 9 yıldır mangal üretimi işiyle uğraştığını ifade etti.
Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda her ölçüde mangal yatıklarını anlatan Ceritlioğlu, mangal fiyatyarının fiyatların 5 ila 200 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı