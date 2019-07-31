Kilisli bıçakçı ve mangalcılarda 'kurban' mesaisi

Kilis li bıçakçı ve mangalcılarda "kurban" mesaisi - Kilis li bıçakçı ve mangalcılarda "kurban" mesaisi - Bıçak ve mangal yapımından detaylar - Bıçakçı ve mangalcı ile röportajlar Kilis li bıçakçı ve mangalcılarda "kurban" mesaisi - Kentte faaliyet gösteren bıçakçı ve mangalcılarda yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyorKİLİS (AA) - Kilis 'te Kurban Bayramı öncesi bıçakçı ve mangalcılarda yoğunluk yaşanıyor.Tarihi Sabah Pazarı'nda kendi tasarladıkları bıçak ve mangalları vatandaşların beğenisine sunan ustalar, aynı zamanda bileme makinesiyle vatandaşların getirdiği bıçakları 3 lira karşılığında onarıyor.Babasının yanında öğrendiği mesleği oğluyla icra eden bıçak ustası Mehmet Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayrama sayılı günler kala işlerinin yoğunlaştığını söyledi.
Mangal ustası Ali Ceritlioğlu da yaklaşık 9 yıldır mangal üretimi işiyle uğraştığını ifade etti. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda her ölçüde mangal yatıklarını anlatan Ceritlioğlu, mangal fiyatyarının fiyatların 5 ila 200 lira arasında değiştiğini kaydetti.
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