Kiliselerde koronavirüs tedbirleri kapsamında ayin yapılmadı - MARDİN
- Deyrulzafaran Manastırı'ndan görüntü - Kırklar Kilisesi'nden görüntü - Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile röportaj - Mardin Protestan Kilisesi'nden görüntü - Mardin Protestan Kilisesi'nin kapısında asılı notKiliselerde koronavirüs tedbirleri kapsamında ayin yapılmadı - Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz: - "Bu salgın hastalıktan uzak durma için herkes devletin aldığı karara uymak zorunda"MARDİN (AA) - Mardin 'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kilise ve manastırlarda ayin yapılmadı.Merkez Artuklu ilçesinde tarihi Deyrulzafaran Manastırı ile Kırklar Kilisesi başta olmak üzere, Süryani cemaatine ait ibadet yerleri hem ibadete hem de ziyarete kapatıldı. Bu nedenle Süryaniler ibadetlerini evde yaptı.Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında pazar günü kiliselerde ayin yapılmadığını belirterek," Cemaatimin üyeleri duasını evde yaptı. Pazar günleri kilisemizin avlusu dolu olduğu halde bugün bomboş kimse yok. Bu salgın hastalıktan uzak durma için herkes devletin aldığı karara uymak zorunda. Biz de devletimizin aldığı kararlara uymaktayız." dedi. Akyüz, bu salgının insanlardan uzaklaşması için dua ve yakarışlarda bulunduklarını kaydetti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım