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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kiliseden dönüştürülen kültür merkezinde korkutan yangın Haberi

Kiliseden dönüştürülen kültür merkezinde korkutan yangın Haberi

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Polis Tarihi Bina Tahkikat Nadan Yükselen 

-Binadan görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Mudanya ilçesinde kiliseden kültür merkezine dönüştürülen tarihi yapıda çıkan yangın korkuya sebep oldu. Edinilen bilgiye göre Mütareke Mahallesinde bulunan ve Mudanya’da yaşayan Ortodoks Rumların en önemli, en büyük kilisesi olan günümüzde ise Uğur Mumcu Kültür Merkezi olarak hizmet veren tarihi binada öğle sıralarında yangın çıktı. Tarihi binanın içinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi, Elektrik panosundaki kısa devre yüzünden çıktığı belirlenen yangın, Bursa Büyükşehir İtfaiyesi'nin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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