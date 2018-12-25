Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kilis Valisi Soytürk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - KİLİS

Kilis Valisi Soytürk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - KİLİS

Kilis Valisi Soytürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - KİLİS - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Kilis Valiliği - Kilis Valisi Recep Soytürk'ün fotoğrafları incelemesi - Vali Soytürk'ün konuşmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Kilis Valisi Recep Soytürk, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandıKİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Soytürk, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.Vali Soytürk, "haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", "yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", "spor" kategorisinde Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğraflarına oy verdi.Soytürk, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldığını ve 3 kategoride seçimlerini yaptığını belirtti.
Seçimlerini yaparken Türk milletinin gururu olan ve büyük onur yaşatan spor konularında ve olayları seçmeye özen gösterdiğini anlatan Recep Soytürk, "Bunlardan birisi solo ekiplerinin yapmış olduğu muhteşem gösteri, diğeri hemen sınırın yanı başındaki Burseya Dağı'na çekilen Türk Bayrağı diğeri ise sporcumuzun Avrupa şampiyonu olmasıyla ilgili seçimlerdi." diye konuştu.
Türk bayrağının olduğu fotoğrafların daha çok ilgisini çektiğini aktaran Soytürk, "Seçimlerimde de sporcumuzun göğsündeki Türk bayrağı, Burseya Dağı'ndaki Türk bayrağı ve solo Türk'ün üzerindeki Türk bayrağının etkili olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Muhabir Yurt Dışı Şampiyon Gori 

İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı