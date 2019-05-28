Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kilis Valiliğinden Suriye'ye ziyaret - AZEZ

Kilis Valiliğinden Suriye'ye ziyaret - AZEZ

- Kilis Valisi Recep Soytürk ve beraberindeki heyetin anaokuluna gelmesi - Açılış kurdelesi kesilmesi - Anaokulundaki çocuklara hediye dağıtılmasıKilis Valiliğinden Suriye'ye ziyaret - Kilis Valisi Recep Soytürk ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde anaokullarının açılış törenine katıldıAZEZ (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde iki anaokulunun açılışını yaptı.Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Vali Yardımcıları Ömer Yılmaz ve Osman Uğurlu ile Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü Suriye Eğitim Koordinatörü Mehmet Yaşar Kurt, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezinde açılışlara katıldı.
Heyet, Milli Eğitim Bakanlığı ve Azez Yerel Meclis Başkanlığının katkılarıyla inşa edilen Halime Sultan ve Ayşe Sultan anaokullarının açılışını yaptı. Azez ilçe merkezindeki çarşıda bölge halkıyla bir araya gelen heyet, Gençlik ve Spor Bakanlığının inşa ettiği spor tesisi ve muhaliflerin kurduğu "Güvenli Bölge Radyosu"nu gezdi.

Açılış Töreni Muhalifler Kullar Trol 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Suriye'deki İç SavaşSuriye'deki İç Savaş
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı