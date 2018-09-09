Kilis’tin İdlip Sınırına obüs ile tank sevkıyatı

-Genel ve detaylar

-Askeri konvoyun geçişinden görüntüler

-Genel ve detaylar



( KİLİS ) KİLİS



- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis’ten Suriye’nin İdlip sınırına fırtına obüs ve tank sevkıyatı yapıldı. Batı illerinden yola çıkan fırtına obüs topları ile tank birlikleri askeri tırlara yüklü bir şekilde geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametinden gelerek Hatay istikametine geniş güvenlik önlemleri altında hareket etti. fırtına obüs topları ile tank birliklerinin idlip sınırına konuşlanacağı öğrenildi.

