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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kilis'te yoğun sis - KİLİS

Kilis'te yoğun sis - KİLİS

- Çevre yolundan detaylarKİLİS (AA) - Kilis kent merkezi ile Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiliyor.Kent merkezinin yanı sıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Kilis - Hatay ve Kilis - Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor.Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin, etkisini sabah saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Güzergah 

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