Kilis’te yoğun sis etkili oldu

-Genel ve detaylar

-Sis içerisinde ilerleyen araçlar

-Yoğun isten görüntüler

-Genel ve detaylar



( KİLİS -ÖZEL) KİLİS



- Kilis’te sabaha karşı etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyretmekte güçlük çekerken, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Suriye sınırında bulunan Kilis’te, sabaha karşı etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kilis-Öncüpınar, Kilis-Gaziantep, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli, Kilis-Elbeyli ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi.



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