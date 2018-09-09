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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı

Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Polis Trafik Kazası 

-Yaralılar
-Yaralıların taşınması
-Kazaya karışan otomobiller
-Genel ve detaylar
-Olay yerinden görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis'te, iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Şeyh Mansur Kavşağında Hüseyin Y. (62) yönetim 79 DY 316 plakalı otomobil ile Abdullah B (27) yönetimindeki 79 AU 329 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 79 AU 329 plakalı otomobil refüje çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah B ile Mehmet Talha B. (4) (Mehmet Talha Baltacı) yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle tepki gösteren bazı sürücüler, ölüm kavşağı olarak nitelediği Şeyh Mansur Kavşağında sürekli kazaların olduğunu ileri sürdü.
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