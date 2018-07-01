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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Kilis'te sokak köpeklerinin sayısı giderek artıyor

Kilis'te sokak köpeklerinin sayısı giderek artıyor

Köpeklerden detaylar

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-Trafikteki araçları tehlikeye atan köpekler
-Yapılan röportaj

( KİLİS -ÖZEL-HD) KİLİS

- Kilis'te sokak köpeği sayısının giderek arttığını söyleyen vatandaşlar yetkililerin çözüm bulmasını bekliyor. Çevre il ve ilçelerden getirilerek Kilis kent merkezi yakınlarına bırakılan köpeklerin, sokaklarda sürüler halinde dolaşması vatandaşları korkutuyor. Yollara da sürüler halinde çıkan köpekler, sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Motosiklet ve araçların arkasından metrelerce kaçan sokak köpekleri nedeniyle vatandaşlar büyük korku içerisinde olduğu bildirildi.
Kilis Belediyesi sokak köpeklerini toplayarak, barınağa götürmesine karşın her geçen gün sayısı daha da artan köpeklerin çevre il, ilçe ve köylerden getirilerek şehre bırakılan hayvanlar olduğu belirtildi. Köpeklerin bir kısmında kulak küpelerinin olduğu gözlenirken diğerlerinin ise sahipleri tarafından sokağa terk edildikleri tahmin ediliyor.
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