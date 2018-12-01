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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kilis'te sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü İzle

Kilis'te sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü İzle

Sisten görüntüler

Karayolları 

-Trafikte seyir eren araçlar
-Yapılan röportaj
-Siste seyir eden araçlar
-Yüksek noktadan kentin sis halindeki görüntüleri

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30 metreye kadar düşerken sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kilis-Gaziantep, Kilis-Öncüpınar, Kilis-Hatay, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli ile Kilis-Polateli karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar, sis farlarını yakarak seyretti. Sürücüler, sis yüzünden görüş mesafesinin düştüğünü ve yolda zorluk çektiklerini ifade etti.

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