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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kilis’te sis etkili oldu

Kilis’te sis etkili oldu

Yoğun siste seyir eden araçlar

Karayolları 

-Sis lambalarını yakarak giden araçlar
-Yoğun sisten görüntüler
-Karayollarından görüntüler
-Seyir eden araçlar
-Sürücüler ile yapılan röportajlar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle trafikteki seyir eden sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kilis-Polateli ile Kilis-Öncüpınar, Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli, karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis farlarını yakarak seyretti. Sürücüler, sis yüzünden görüş mesafesinin düştüğünü seyir etmekte zorluk çektiklerini ifade ettiler. (MAD-SD-
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