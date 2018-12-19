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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kilis'te sağanak yağış sele neden oldu

Kilis'te sağanak yağış sele neden oldu

Kilis kent merkezinden görüntüler

Sağanak Yağış Tarım Sağanak Yağmur 

-İş yerlerinin önünü temizleyenler
-Trafikte seyir eden araçlar
-röportaj
-Çalkaya köyünden görüntüler
-Akan sel suları ekiplerin çalışması

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis'te, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Çalkaya köyünde sele neden oldu. Kilis’te akşam üzere aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, Kilis merkeze bağlı Çalkaya (Pertikli) köyünde ise dağdan gelen sel suları bazı evleri bastı. Köye İl Özel İdaresinden kepçe ve greyderler ile iş makineleri gönderildi. Dağdan gelen suyun yolu değiştirilirken, su sabah evlerdeki sel suları vidanjör yardımı ile tahliye edildi. Tedbir amaçlı olarak köye UMKE ekipleri hazır bekletildi. Çalkaya köyündeki sel nedeniyle tarım arazilerinde ve evlerde maddi hasar meydana geldi. Kilis Valisi Recep Soytürk'te Çalkaya köyüne gederek, incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ile sohbet eden Vali Soytürk, vatandaşların zararlarının tespit edilmesi için yetkililere talimat verdi. Kepçe ve greyderler ile iş makineleri köyde çalışmalarının tamamladıktan sonra Kilis’e döndüler. Kilis kent merkezindeki sağanak yağmurun birkaç gün daha etkili olacağı öğrenildi.
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