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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kilis'te sağanak etkili oldu

Kilis'te sağanak etkili oldu

- Sağanaktan detay görüntüler - Vatandaşların sağanaktan korunmak için tentenin altında beklemesi - Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadıKİLİS (AA) - Kilis 'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu. İş yeri sahipleri, suyun boşaltılması için mücadele etti.Belediye ekipleri de tıkanan kanalizasyon sistemi nedeniyle biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.Sürücülerin ve yayaların zor anlar yaşadığı yağmura hazırlıksız yakalananlar, çevredeki binalara ve iş yerleri önündeki saçakların altına girerek, korunmaya çalıştı.

Kanalizasyon Akalan 

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