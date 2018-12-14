Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kilis’te PKK’ya ağır darbe Haberi

Kilis’te PKK’ya ağır darbe Haberi

Yakalanan malzemenin fotoğrafı

( KİLİS )- PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi KİLİS

Jandarma Piyade Akalan Fünye Terör Örgütü 


- Kilis’te, jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 8 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 9 adet RPG 7 roketatar sevk fişeği, 275 adet elektrikli fünye 67 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarı çalışma sonucu PKK/PYD terör örgütü yardım ettiği değerlendirilen C.Ş (21)'ye ait Kilis merkeze bağlı Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Bulamaçlı köyündeki evi ve eklentileri ile arazide yapılan aramada 9 adet RPG 7 roketatar sevk fişeği, 275 adet elektrikli fünye 67 adet AK -47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili C.Ş. jandarma tarafından gözaltına alınarak, soruşturmaya başlandı.
İlgili Foto Galeriler
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Şırnak'ta şehit düşen er, Trabzon'da toprağa verildiŞırnak'ta şehit düşen er, Trabzon'da toprağa verildi
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı