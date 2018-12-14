Kilis’te PKK’ya ağır darbe Haberi



- Kilis’te, jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 8 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 9 adet RPG 7 roketatar sevk fişeği, 275 adet elektrikli fünye 67 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarı çalışma sonucu PKK/PYD terör örgütü yardım ettiği değerlendirilen C.Ş (21)'ye ait Kilis merkeze bağlı Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Bulamaçlı köyündeki evi ve eklentileri ile arazide yapılan aramada 9 adet RPG 7 roketatar sevk fişeği, 275 adet elektrikli fünye 67 adet AK -47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili C.Ş. jandarma tarafından gözaltına alınarak, soruşturmaya başlandı.

