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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kilis’te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Kilis’te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Üst Geçit Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşın olayı anlatması
-Kazaya karışan otomobil
-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahale etmesi
-Yaralının ambulansa taşınması
-Yaralı çocuğu müdahale edilmesi
-Görgü tanığının olayı anlatması
-Yaralı çocuğun sedye ile ambulansa taşınması

( KİLİS )-Babaannesi yaralanan küçük çocuğu çevredekiler sakinleştirdi KİLİS

- Kilis’te karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 79 DL 911 plakalı otomobil Çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.A. (63) ile torunu T.E.A.’ya (6) çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, vatandaşlar sürekli aynı yerde kaza olduğunu, üst geçit veya sinyalizasyon kurulmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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