Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kilis’te operasyon: 3 milyon 311 bin hap ele geçirildi

Kilis’te operasyon: 3 milyon 311 bin hap ele geçirildi

Yakalanan uyuşturucu hapların taşınması

Polis Uyuşturucu Lyon Akalan Çerikli 

-Uyuşturucu hapların görüntüsü

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, polisin düzenlediği operasyonda tır ile dorsesinde yapılan aramada 3 milyon 311 bin 670 adet cinsel içerikli ve tıbbi hap ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis-İslahiye Karayolunda A.K. yönetimindeki tırı durdurdu. Tır ile dorsesi Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilerek yapılan aramada, 2 milyon 352 cinsel içerikli hap, olmak toplam tıbbı hap ile birlikte 3 milyon 311 bin 670 hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, tır sürücüsü A.K. çıkarıldığı adlı mercilerce tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı