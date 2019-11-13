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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kilis'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyor İzle

Kilis'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyor İzle

Kilis caddelerinden görüntüler

Şili 

-Motosiklet ile yük taşıyanlar
-Genel ve detaylar
-Motosiklete 3-4 kişi binenler
-Yük taşıyanlar
-Genel ve detaylar
-Yük taşıyanlardan görüntüler
-Yapılan röportajlar

( KİLİS - ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te tek kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek, birçok eşyayı motosikletine yükleyen vatandaşlar trafikte tehlikeye davetiye çıkarıyor. Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te kullanılan araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Motosikletler tehlikeye rağmen yük taşımacılığında da kullanılması kentte yadırganmıyor. Tek veya 2 kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek trafiğe çıkan vatandaşlar, motosiklet ile bir de eşyalarını yüklüyor. Motosiklet sürücülerinden biri, motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte demir merdiven taşırken, bir başkası da meyve ve sebzeleri taşıdı. Başka bir sürücü de motosiklet ile kasa halinde çuval ile soğan taşıdı. Bir çok eşyanın taşındığı motosiklette Kilisliler tarafından normal karşılanıyor. Kilis’e il dışından gelenler gördükleri karşısında şaşırıyorlar.
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