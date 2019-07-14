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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Kilis'te motosiklet uygulamaları arttırıldı Haberi

Kilis'te motosiklet uygulamaları arttırıldı Haberi

Motosikletler üzerinde uygulama yapılması

Yarış Akalan 

-Durdurulan motosikletler
-Motosiklet sürücülerine ceza yazılması
-Motosikletler üzerinde uygulamalar
-Vatandaşlar ile yapılan röportajlar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletler üzerinde uygulamalar sıklaştırıldı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte motosiklet kullanılanların sayısında artış yaşanması, motosikletlerin karıştığı kazalarda yoğunlaşması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis ve ilçelerinde motosikletler üzerinde uygulamaları attırdı. eksozları çıkararak, motosikleti bağırtanlar, motosikletin önünü kaldırarak trafiği tehlikeye düşürenler, motosikletler ile yarış yapanlar ve kurallara uymayanların yakalanması için motosikletler üzerinde 24 saat esasına göre uygulamalar yapılıyor. Motosikletlerin eksozundaki susturucuları çıkaran, kurallara uymayanların motosikleti trafikten men ediliyor. Kilis’te trafikteki tüm araçların yüzde 50’si motosikletlerden oluşuyor.
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